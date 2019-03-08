انتخابات الرابطة المارونية: المجتمع المدني بوجه الأحزاب المسيحية

تترقّب الرابطة المارونيّة أواخر الأسبوع المقبل إنتخابات رئيس وأعضاء لها بعد فشل كلّ محاولات التوصل الى إتّفاق بين مختلف الجهّات تجنباً للمعركة وسعياً لفوز اللائحة بالتّزكية، وأصبح من المتوقع أن يتوجّه حوالي 740 عضواً مِمَّن سددوا إشتراكاتهم في الرابطة الى صناديق الاقتراع، في وقت تتنافس فيه لائحتان، الأولى برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر والمدعومة من مختلف الأحزاب والثانية برئاسة غسان خوري.

"لا شكّ أن دخول النائب السابق نعمة الله أبي نصر الى المعركة عبر ترؤس إحدى اللوائح يؤثّر كثيراً في سير المعركة الإنتخابية لما له من ثقل داخل الرابطة المارونية"، هذا ما تؤكده مصادر مطلعة عبر "النشرة"، لافتةً الى أن "المحاولات استمرت حتى اللحظات الأخيرة بين مختلف الأطراف سعياً لنسج التوافق حول لائحة معيّنة إلا أن الشيطان كمن في التفاصيل، وفي اللحظات الأخيرة إتجت الأمور الى معركة". أمام هذا المشهد يشير المرشح لعضوية الرابطة المارونية، على لائحة أبي نصر، ريمون عازار الى أن "اللائحة مدعومة من "التيار الوطني الحر"، "المردة" و"القوات اللبنانية" إضافة الى المؤسّسات المارونيّة كالمجلس الماروني العام وتجمع موارنة من أجل لبنان".

يشير ريمون عازار عبر "النشرة" الى أنّ "على جدول أعمالنا وفي حال فزنا العديد من المواضيع التي سنعمل عليها جدياً أهمها إعلاء الشأن الماروني، وإعادة الموارنة الى الدولة"، لافتاً في نفس الوقت الى أن "النزوح السوري سيكون في صلب إهتماماتنا خصوصاً وأنه بات يشكّل عبئاً كبيرا على اللبنانيين، والأهمّ من هذا كلّه هو موضوع تجنيس الأجانب الذي أولاه أبي نصر إهتماماً منذ سنوات".

أما اللائحة التي تنافس لائحة نعمة الله أبي نصر فيرأسها غسان خوري، ومدعومة من المجتمع المدني بحسب ما يؤكد خوري لـ"النشرة"، مشيرا الى أنّ الأحزاب تدعم لائحة أبي نصر. ويلفت غسان خوري الى أن "همنا الأساس أن نتواجد كموارنة بشكل صحيح على الارض وحول العالم، وهذه النقطة نعتبر أنفسنا كمقصرين فيها لأن لا تمويل في الرابطة المارونيّة، ومن هنا سننشئ مجلسا للأمناء وهو سيضم شخصيّات لديها إهتمام معيّن وستقوم بدفع إشتراكات سنوية تغطي قسماً من المصاريف".

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تجدر الاشارة الى أن المنافسة في انتخابات الرابطة المارونية في لائحتين الاولى برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر وتضم جورج حاج، ريمون عازار، دوري صقر، مطانيوس حلبي، نبيل كرم، جوزيف كريكر، عبده جرجس، ابراهيم جبور، كريم طربيه، مسعد فارس، سندريلا أبو فياض صقر، ريشار فغالي، سيلفي فضل الله، جوزيف نعمة، ندى عبد الساتر أبو سمرا، طوني منعم.

والثانية لا زالت بإنتظار الاعلان عن الاسماء التي ستتضمنها اللائحة، حيث بات من المتوقع أن تضم بحسب المعلومات غسان جوزف الخوري، ميشال جورج كرم، نهى سليم شرتوني، ناتالي أمين الخوري، ميشلين أنطوان أبو سمرا، هاني يوسف طوق، ايلي أنطوان مخايل، وسام أنطوان بو حبيب، رامي سمير الشدياق، بولس فرنسيس كرم، جورج الياس بشير، روبير مرسال برنس، يوسف شكرالله يونس، ادغار أنطون مرعب حرب، فادي جوزف أبو رحال، حاتم رشيد حاتم، منير بديع صفير.

هذا وستعقد الجمعيّة العمومية لانتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء في المجلس (15 عضواً) السبت 16 آذار من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً في Forum De Beyrouth . وهنا يبقى السؤال: "هل ستشهد إنتخابات الرابطة منافسة حقيقية أم أن النتيجة ستكون محسومة لصالح لائحة الأحزاب وأبي نصر الذي يملك ثقلا إنتخابياً كبيرًا داخل الرابطة؟!.