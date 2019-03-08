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عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبةلانتخاب نائب عن المقعد السني بطرابلس

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وقع الرئيس ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني في 14 نيسان المقبل حسب النظام الاكثري.

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