إصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية على قطعة أرض بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مركز شرطة المنشأة، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كل من "ناصر ط أ" 29 عاماً، تاجر سيارات ويقيم بناحية الدناقلة دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالقدم اليمنى، "محمد ع م" 25 عاماً، مزارع مصاباً بطلق ناري بالذراع الأيمن وآخر بالجانب الأيمن، "أسامة م ع" 50 عاماً، صاحب شركة أدوية ويقيمان بناحية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا، مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسرى.

واتهم المصابون كل من "عبد المجيد أ ع"، 29 عاماً، و"ممدوح ص ي" 45 عاماً، عامل، ويقيم بناحية الدناقلة دائرة المركز بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما، ما نتج عنه إصابتهم، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الثاني السلاح المستخدم "بندقية آلية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، حُرر محضراً ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.