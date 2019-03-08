مصرع 2 وإصابة 5 في انقلاب سيارة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
لقى سائق وعامل مصرعهما وأصيب 5 عمال آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز المنشأة، جنوبي محافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة بانقلاب سيارة ووجود متوفين بالطريق الزراعي الغربي بناحية الزاره دائرة المركز.
تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية قيادة "عاطف ش ع" 30 سنة، سائق، ويقيم بناحية خارفة جرجا دائرة مركز جرجا اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.
نتج عن الحادث وفاة كلاً من قائد السيارة المذكور و"محمد أ ع" 27 سنة، عامل، وإصابة كل من "وائل د" 32 سنة، عامل، "حماد أ" 32 سنة، عامل، "خالد ج" 19 سنة، عامل، "محمد أ" 19 سنة، عامل، "إسلام م" 17 سنة، عامل، وجميعهم من مستقلي السيارة ويقيمون بناحية خارفة جرجا دائرة مركز جرجا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
جرى نقل الجثتين إلى مستشفى المنشأة المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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