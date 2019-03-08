توقعات بمشاركة الآلاف في مظاهرة ببرلين بمناسبة يوم المرأة العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- د ب أ:

من المنتظر أن يشارك آلاف الأشخاص في مظاهرة بالعاصمة الألمانية برلين بمناسبة يوم المرأة العالمي للمطالبة بمزيد من المساواة بين الجنسين.

وبحسب بيانات الشرطة فإنه من المنتظر تنظيم مظاهرة رئيسية بمشاركة نحو 10 آلاف شخص، والتي ستنطلق من ميدان ألكسندربلاتس متوجهة إلى حي كرويتسبرج.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم عطلة في برلين بمناسبة يوم المرأة العالمي. وبرلين هي الولاية الألمانية الوحيدة التي أعلنت يوم 8 مارس عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة.

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وتطالب العديد من المنظمات على مستوى العالم في يوم المرأة العالمي بتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الكاملة بين الجنسين.

يُذكر أن يوم المرأة تم تنظيمه لأول مرة في ألمانيا ودول مجاورة في 19 مارس عام 1911 بمبادرة من الاشتراكية الديمقراطية الألمانية كلارا تستكين.

ومنذ عام 1921 يتم الاحتفال بهذا اليوم في الثامن من مارس كل عام.

وفي عام 1977 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يوما عالميا للمرأة.