محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعو لحل أزمة مخيم الركبان السوري في أسرع وقت ممكن، وأيضا إخلاء المخيم، مشيراً إلى أن روسيا ترغب في حل هذه الأزمة بالتعاون مع واشنطن.
وقال السفير الروسي في بيان -نشره الموقع الرسمي للسفارة الروسية في واشنطن- "إنه من المهم اليوم عدم المجادلة بل اتخاذ إجراءات ملموسة، كما اقترحت روسيا وسوريا، إنقذوا الشعب من خلال الجمع بين جهود المجتمع الدولي".
ودعت هيئات التنسيق الروسية والسورية في بيان مشترك، أمس الخميس، الأمم المتحدة للتنبيه على الولايات المتحدة بعدم القبول بوجود أماكن مثل مخيم الركبان في سوريا، وحل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد.
وجاء في البيان المشترك: "نتوجه إلى أعضاء المجتمع الدولي الذين ينسبون أنفسهم للعالم المتحضر، وأولهم منظمة الأمم المتحدة بدعوة للبدء في العمل الفعلي وحل المشكلة المستمرة منذ سنوات حاصدة الآلاف من أرواح البشر.. والإشارة إلى الولايات المتحدة بعدم القبول في العالم المعاصر بوجود أماكن مثل مخيم الركبان".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا بأمريكا: نرغب في حل أزمة مخيم الركبان السوري بالتعاون مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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