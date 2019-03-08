في رسالة نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية / عبد العزيز بوتفليقة يحذّر من اختراق الحراك الشعبي من أطراف...

وكالات -حذّر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس7 مارس 2019 من "اختراق" الحراك الشعبي الحالي من قبل أي "فئة داخلية أوخارجية" في بلاد يتم تداول دعوات فيها لمظاهرات جديدة غدا الجمعة هي الثالثة من نوعها ضد ترشحه لولاية خامسة.

وجاء ذلك في رسالة من بوتفليقة بمناسبة عيد المرأة نقلت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ودعا بوتفليقة "إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية التي -لا سمح الله- قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".

Advertisements

ومعلقا على الحراك قال "شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية ووجدنا في ذلك ما يدعو للارتياح لنضج مواطنينا بما فيهم شبابنا وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعا معيشا".

* المصدر : وكالة الأناضول