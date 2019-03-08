مقتل 3 مسلحين في الزاوية بعد مهاجمتهم مقر قوة الإسناد

أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة الزاوية تمكنها من القضاء على ثلاثة مسلحين أطلقوا النار من سيارتهم على مقر قوة الإسناد الأولى التابعة لمديرية أمن المدينة.

وأكد مصدر أمني من مدينة الزاوية لليبيا الأحرار؛ أنه جرى التعامل مع المهاجمين بعد إطلاقهم النار مرتين على مقر قوة الإسناد، دون أن يكشف عن هويتهم، مشيرا إلى فرار المهاجم الرابع بعد عملية الهجوم.