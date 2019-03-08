مقتل عشرات المسلحين من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

قالت مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عمليات وغارات جوية أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين من حركة طالبان، من بينهم قيادي، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالةأنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ العمليات في أقاليم قندوز ولوجار وغازني ووارداك بأفغانستان.
وأوضحت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة
كما شنت غارة مماثلة في إقليم لوجار قُتل خلالها 13 مسلحًا.
وفي الوقت ذاته، شنت القوات الخاصة غارات جوية استهدفت مناطق في إقليمي غازني ووارداك أسفرت عن مقتل مسلحين وقيادي بطالبان.
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