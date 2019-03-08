مقتل عشرات المسلحين من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

قالت مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عمليات وغارات جوية أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين من حركة طالبان، من بينهم قيادي، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة

أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ العمليات في أقاليم قندوز ولوجار وغازني ووارداك بأفغانستان.

وأوضحت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة

في أحد الأقاليم أسفرت عن مقتل 25 مسلحًا من طالبان وتدمير أحد مخازن الأسلحة.

كما شنت غارة مماثلة في إقليم لوجار قُتل خلالها 13 مسلحًا.

وفي الوقت ذاته، شنت القوات الخاصة غارات جوية استهدفت مناطق في إقليمي غازني ووارداك أسفرت عن مقتل مسلحين وقيادي بطالبان.