سول: التدريبات المشتركة مع واشنطن لا تتعارض مع الاتفاق العسكري مع بيونج يانج

ردت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، على انتقادات وسائل الإعلام الكورية الشمالية لإجراء سول وواشنطن تدريباتهما العسكرية المشتركة الجديدة، بأن تدريبات "دونج مينج لا تتعارض مع اتفاق 19 سبتمبر العسكري الموقع بين الكوريتين.
وقال نائب المتحدث باسم الوزارة نو جيه تشون، وفقالما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن تدريبات "دونج مينج" هي تدريبات مركز القيادة ذات طبيعة دفاعية وإنها لا تتعارض مع الاتفاق العسكري بين الكوريتين في 19 سبتمبر الماضي، وجيشنا ينفذ
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قد انتقدت أمس الخميس تدريبات "دونج مينج"، قائلة إنها تنتهك البيانات المشتركة الصادرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وبين الكوريتين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدئتا الاثنين الماضي تدريبات عسكرية مشتركة جديدة لمدة 9 أيام بدلا عن تدريباتهما الربيعية الرئيسية.
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