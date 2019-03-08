اليابان ترسل سفينة حربية للصين للمشاركة في استعراض بحري

أعلن وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا، أن بلاده سترسل سفينة حربية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية إلى الصين للمشاركة في استعراض أسطول دولي الشهر المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، اليوم الجمعة، عن إيوايا قوله في تصريحات للصحفيين إن الوزارة

سترسل مدمرة إلى الاستعراض البحري الذي سيجري في مدينة "تشينغداو" بمقاطعة "شاندونغ" الصينية في 23 من أبريل المقبل، لإحياء الذكرى 70 لتأسيس البحرية الصينية.

وأضاف، أن اليابان تأمل في مواصلة تعزيز الحوار والتبادلات

بين سلطات الدفاع على مستويات متعددة، مع التركيز على تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال سفينة حربية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية إلى الصين منذ 7 أعوام ونصف العام، مضيفة أنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لحضور رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية للاستعراض.