نواب ديموقراطيون ينتقدون استراتيجية إدارة ترامب في فنزويلا

انتقدت مجموعة من 16 نائبًا ديموقراطيًا في الكونجرس الأمريكي استراتيجيّة إدارة الرئيس دونالد ترامب في الأزمة التي تشهدها فنزويلا.
قال أعضاء الكونجرس الأمريكي في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، أوردتها قناة فرانس 24 اليوم الجمعة،"نحن نكتب للتّعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة فريق ترامب للعلاقات مع فنزويلا، خصوصًا اقتراحاته بالتدخّل العسكري وفرض عقوبات أحاديّة".
وأدان النواب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة، خوان
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