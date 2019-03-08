شنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقًا من غرب مديرية كشر، فيما لا يزال أبناء حجور متمركزين في مواقعهم التي سيطروا عليها أخيرًا في الجبهة الجنوبية.
أكدت مصادر محلية أن 4 من مشايخ حجور تعاهدوا
وأكدت المصادر حصولهم على إجماع القبائل بتنصيبهم قيادات قبلية وميدانية عليهم.
يأتي ذلك فيما حذرت الحكومة
وأوضح أن ميليشيات الحوثي كثفت من هجماتها على قرى المديرية مستهدفة بالصواريخ الباليستية وبالدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة منازل المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة.
وأضاف، أن المعلومات الميدانية تؤكد سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح جراء القصف.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى للحوثيين في ضربات للتحالف العربي بمحافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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