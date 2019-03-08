وزير الخارجية السوداني يؤكد رغبة بلاده في الارتقاء بالعلاقات مع الصين

أكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، رغبة بلاده في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الصين لآفاق أرحب، من خلال تقييم ودراسة الإنجازات التي تمت خلال الـ60 عامًا الماضية بين البلدين، ووضع خارطة تمهد الطريق وصولًا للأهداف المشتركة.

وأشاد الوزير، خلال لقائه أمس الخميس، بسفير

جمهورية الصين الجديد لدى السودان، ما شينج مينج، بالمستوى المميز للعلاقات بين البلدين الصديقين، التي تطورت وازدهرت على الصعد كافة حتى وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.

وأطلع الوزير، السفير الصيني، على آخر المستجدات على

الساحة الداخلية.من جانبه، نقل السفير الصيني تحيات، مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، للوزير السوداني.وأثنى السفير على العلاقات العريقة بين البلدين التي يصادف العام الحالي مرور 60 عامًا على بدايتها، منوهًا بأن ذلك فرصة مواتية لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين.

ووجه السفير الصيني، الدعوة لوزير الخارجية السوداني، لزيارة العاصمة بكين، خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل.