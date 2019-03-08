البرازيل تعلن زيارة بولسونارو لواشنطن منتصف مارس الجاري

أكد وزير الخارجية البرازيلي أرنيستو أراوجو، أن الرئيس جاير بولسونارو سيزور الولايات المتحدة في 17 – 19 مارس الجاري، وسيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب،

للمرة الأولى.

من المقرر أن يبحث بولسونارو مع ترامب انضمام البرازيل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعدما تقدمت بطلب

الانضمام إليها في عام 2017.

وفاز بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في البرازيل أكتوبر الماضي، وتولى المنصب رسميًا يوم 1 يناير الماضي، وأطلقت وسائل الإعلام عليه لقب "ترامب البرازيل"، بسبب تشابه مواقفه بمواقف ترامب.