الفلسطينيون في غزة يستعدون لجمعة "المرأة الفلسطينية"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات الأسبوع الـ50 لـ"مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية للقطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أهالي قطاع غزة إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "المرأة الفلسطينية"، الذي يوافق يوم المرأة العالمي،بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وبينت الهيئة في بيان أن فعاليات اليوم تحمل رسالة إصرار على كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس الماضي بمسيرات قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل ، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم وكسر الحصار عن غزة.

وأدت اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال المسيرات إلى استشهاد 256 فلسطينياً ، وإصابة نحو 29 ألف فلسطيني بجراح مختلفة، وفق إحصائية وزارة الصحة في غزة.

من جهة أخرى ،أطلقت البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها الثقيلة على مراكب الصيادين قبالة بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت "صفا" بأن زوارق إسرائيلية أطلقت نيرانها الثقيلة على مراكب الصيادين خلال تواجدهم في المساحة المسموح الصيد بها قبالة بحر السودانية، ما اضطرهم للهروب خوفًا من الإصابة بالرصاص.