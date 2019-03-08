مادورو يلقى باللوم على "الإمبريالية الأميركية" في انقطاع الكهرباء عن بلاده



ألقى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في وقت متأخر، أمس الخميس، باللوم على "الإمبريالية الأميركية" في انقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة في البلاد، والذي أثر على أجزاء واسعة من فنزويلا التي تقع في أميركا الجنوبية.

وغرد مادورو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا إن انقطاع التيار هو نتيجة "للحرب الكهربائية التي أعلنتها، وتديرها الإمبريالية الأميركية ضد شعبنا."

ورد وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا حيث كتب إن "انقطاع التيار الكهربي والدمار الذي يؤذي الشخص العادي في فنزويلا ليس بسبب الولايات المتحدة."

وأضاف بومبيو: "إن انقطاع الكهرباء والجوع هما نتيجة انعدام الكفاءة لدى نظام مادورو."

وقال رئيس الجمعية الوطنية ، زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي كان أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، إن التيار الكهربي مقطوع عن 23 ولاية من الولايات الـ 24 في فنزويلا، مضيفا أن العاصمة كاراكاس سجلت انقطاع الكهرباء "لفترة قياسية" وصلت إلى ست ساعات.

وغرد جوايدو على "تويتر" قائلا: "انقطاع التيار دليل على انعدام كفاءة المغتصب،" في إشارة إلى مادورو.

وقال وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا خورخي رودريجيز لمحطة إذاعة "تليسور" الحكومية إن عشر ولايات قد تأثرت بانقطاع التيار الكهربي، الذي وصفه بأنه "تخريب كهربي غاشم".

وأضاف الوزير أنه تم إعادة التيار لثلاث ولايات، وأنه سيعود إلى باقي أنحاء البلاد خلال الساعات القادمة.

واتهم رودريجيز السناتور الأميركي ماركو روبيو بالتورط في "التخريب"، حيث كان "تنبأ" بحدوث انقطاع التيار حتى قبل أن يحدث ذلك.