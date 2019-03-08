إدارة ترامب تكلف البنتاغون تحديد منشآت لإيواء خمسة آلاف طفل من المهاجرين (أ ف ب)

البيت الأبيض يكلف البنتاجون بإيواء خمسة آلاف طفل من المهاجرين

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من وزارة الدفاع الأميركية إيجاد منشآت عسكريّة قادرة على استقبال خمسة آلاف طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم، وفق ما أعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركيّة اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس.

وقال ديفيس إنّ البنتاجون "سيحدّد الأماكن المحتملة" لاستيعاب هؤلاء الأطفال، مضيفًا أنّ هذا الطلب قدّمته وزارة الصحة الثلاثاء.

واستنادًا إلى آخر إحصاءات وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء، تم توقيف 6825 طفلاً غير مصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في فبراير، مقارنة بـ 4968 في أكتوبر.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي كيرستيين نيلسن أبلغت الكونغرس الأربعاء أن الهجرة السرية ستتزايد في الأشهر المقبلة.

وللاستعداد لهذا الاحتمال، طلبت وزارة الصحة المكلفة سلامة هؤلاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مساعدة العسكريين.

وصرح ديفيس أنه إذا قررت وزارة الصحة أنه من الضروري استخدام منشآت عسكرية فعليها تقديم طلب رسمي في هذا الشأن إلى وزارة الدفاع.

وكان البنتاجون كلف في يونيو 2018 تحديد منشآت ممكنة لإيواء عشرين ألف قاصر. وقد حدد ثلاث قواعد عسكرية بينها ثلاث في تكساس وواحدة في أركنسو. لكن وزارة الصحة لم تستخدمها ولم يتم إيواء أي طفل في قواعد عسكرية منذ وصول ترامب إلى الرئاسة.

وأعلنت وزارة الصحة في نهاية 2018 أنها تحتجز حوالى 15 ألف مهاجر قاصر وصلوا بدون مرافقية بالغين إلى الولايات المتحدة للقاء أقرباء لهم والهرب من العنف والفقر في بلدهم.