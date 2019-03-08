بالفيديو: تعنيف رجل ستيني من قبل شرطيين

آخر تحديث: منذ 5 من الساعات و 5 من الدقائق المصدر: صفحة وينية الدولة الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 1

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صامت يوثق تعنيف رجل ستيني من قبل شرطيين في باحة احدى الابنية. Advertisements وفيما يرى في الفيديو الشرطيين يقومان بتعنيف الرجل طالبين منه اوراقه، بدا الخوف والرعب على ملامح الرجل، ربما ظناً منه او سنه المتقدم سيحميه من الملاحقة او المعاملة الخشنة التي تعرض لها من قبل مطبقي القانون في لبنان.. المصدر: صفحة وينية الدولة

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