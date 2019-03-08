واشنطن: يمكن نزع نووي كوريا الشمالية أثناء ولاية ترمب

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أعربت واشنطن، الخميس، عن اعتقادها بأنها قادرة على التوصل إلى “نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وكامل” بحلول نهاية الولاية الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترمب (يناير 2021)، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير.

وأكد المسؤول أن واشنطن ستطلب من بيونغ يانغ “توضيحات” حول أسباب إعادة بناء موقع لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى، مؤكداً أن الإدارة الأميركية لم تتوصل حتى الآن إلى “أي استنتاج محدد حول ما يجري هناك”.

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن أنها “على استعداد” لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية التي أنهت، بحسب خبراء أميركيين، إعادة بناء موقع لإطلاق الصواريخ كانت بدأت تفكيكه سابقاً.

وصرح روبرت بالادينو، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “نحن على استعداد لبدء مفاوضات بناءة مع كوريا الشمالية”، رافضاً التعليق عما إذا كانت هناك اتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ فشل قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

واستناداً إلى صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية الأربعاء، أعلن اثنان من مراكز الأبحاث في واشنطن أمس الخميس أن موقع إطلاق صواريخ سوهي “استعاد وضعه العملاني”.

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والأربعاء، كانا أعلنا وفقاً لصور تم التقاطها مطلع مارس عن بدء إعادة الإعمار قبل أو مباشرة بعد قمة فيتنام، حيث فشل ترمب وكيم في التوصل إلى اتفاق.

وحذر ترمب الأربعاء من أنه “سيشعر بخيبة أمل كبيرة” إزاء كيم إذا تأكدت هذه المعلومات.

المصدر: واشنطن – فرانس برس