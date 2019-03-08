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مصر تحرر اثنين من رعاياها كانا محتجزين في إيران

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مارس 2019 10:07 صباحاً - مشاركة

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حررت السلطات المصرية اثنين من مواطنيها كانا قد احتجزا في وقت سابق في إيران.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه في إطار متابعتها لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، تكللت جهودها بالنجاح في الإفراج عن المواطنين السابق احتجازهما من قبل السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.

وأكدت الخارجية المصرية أن المواطنين المصريين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، وتأكدت من معاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما.

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وكانت الخارجية المصرية، قد نجحت في فبراير الماضي في الإفراج عن 5 بحارة مصريين كانوا محتجزين بإيران، بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم.

 

المصدر: القاهرة – أشرف عبدالحميد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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