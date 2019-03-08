مصر تحرر اثنين من رعاياها كانا محتجزين في إيران

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حررت السلطات المصرية اثنين من مواطنيها كانا قد احتجزا في وقت سابق في إيران.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه في إطار متابعتها لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، تكللت جهودها بالنجاح في الإفراج عن المواطنين السابق احتجازهما من قبل السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.
وأكدت الخارجية المصرية أن المواطنين المصريين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، وتأكدت من معاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما.
وكانت الخارجية المصرية، قد نجحت في فبراير الماضي في الإفراج عن 5 بحارة مصريين كانوا محتجزين بإيران، بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم.
المصدر: القاهرة – أشرف عبدالحميد
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