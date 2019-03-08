بعد ماليزيا.. أنباء عن ترحيل تايلاند قيادات من الإخوان

بعد أن أكدت معلومات للعربية.نت يوم الأربعاء أن ماليزيا بصدد ترحيل 4 من جماعة الإخوان المسلمين إلى مصر، ذكرت وسائل اعلام محلية أن تايلاند تتجه بدورها إلى ترحيل قيادات إخوانية أيضاً.

وأفادت أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين تتواصل مع السلطات التايلاندية، لمنع تسليم 4 من قيادات الجماعة إلى مصر، كانوا وصلوا من ماليزيا إلى تايلاند في وقت سابق.

وأشارت صحيفة المصريون إلى أن زوجة أحد المرحلين أكدت أن القيادات الـ4 لازالوا محتجزين في مطار بانكوك.

وكانت معلومات حصلت عليها” العربية.نت” وأكدها عدد من شباب الجماعة كشفت أن 20 مطلوبا أمنيا لمصر، من شباب الإخوان المتورطين في ارتكاب جرائم عنف وإرهاب ومحكوم عليهم بالسجن، فروا إلى ماليزيا بطريقة غير شرعية وحاولوا الإقامة فيها بصفة غير قانونية، مضيفين أن قيادات الإخوان المقيمين في تركيا، توسطوا للإبقاء على 16 منهم بحجة أنهم ينتمون للجماعة بالفعل، فيما أعلنوا تبرؤهم من الأربعة الآخرين بزعم أنهم ينتمون لجماعات “جهادية”.

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وكشف شباب الجماعة أن السلطات الماليزية احتجزت الأربعة، تمهيدا لترحيلهم لمصر، مؤكدين أنهم استغاثوا بقيادات الجماعة والسلطات الماليزية لمنع ترحيلهم، فيما أكدت شبكة رصد الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان أن السلطات الماليزية قامت بترحيل الشباب الأربعة بالفعل لمصر.

المصدر: العربية.نت