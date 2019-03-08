عذبهم حتى الجنون.. الحوثي يلقي بمعتقليه في شوارع صنعاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مارس 2019 10:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفادت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي ألقت معتقلين من سجونها في شوارع العاصمة صنعاء وهم فاقدو الذاكرة جراء ما تعرضوا له من تعذيب.

وقالت المصادر إن أطقماً عسكرية تابعة للحوثيين، قامت بإلقاء عدد من السجناء فقدوا الذاكرة في منطقة نائية بحي “صرف”، أحد أحياء مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء، لا يحملون أي بيانات شخصية ولا يتذكرون من يكونون مما تسبب في حالة من الرعب والخوف في أوساط المواطنين.

وأشارت إلى أن المعتقلين لم يتم فك القيود المربوطة بأيديهم وأرجلهم، حيث قام السكان بفك السلاسل والقيود التي عليهم وقاموا بالتبرع لهم بملابس وطعام.

ونشر موقع “يمن مونيتور” الإخباري المحلي صورة لشخص لم يتمكن المواطنون من معرفة هويته بعد اكتشافهم تغييب عقله جراء ما تعرَّض له من تعذيب في سجون الحوثيين.

ونقل عن أحد ساكني مديرية شعوب قوله: “لماذا لم يتم فك قيودهم؟ كان على الأقل أن يقوم المسلحون بفك السلاسل والقيود المربوطة على أيديهم وأرجلهم؟ كيف لهم أن يرموهم في الشوارع بهذه الصورة الوحشية؟ ألم يذهب في تفكيرهم أنهم لا يستطيعون الأكل وهذه السلاسل عليهم”.

Advertisements

وأضاف: “قام السكان بفك السلاسل والقيود التي عليهم، وقاموا بالتبرع لهم بملابس وطعام، لكن واجهتنا مشكلة حقيقية كيف نصل إلى أهاليهم، فهؤلاء مغيبون تماماً ولا يتذكرون شيئاً”.

وعلق أحد المارة على الحادثة قائلاً: “بالتأكيد هؤلاء ممن عارضوا جماعة الحوثي تم تعذيبهم حتى أفقدوهم عقولهم كي لا يعرفوا عدد السنوات والأشهر وأساليب التعذيب التي مورست في حقهم”.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن هناك أكثر من 18 ألف معتقل في سجون الحوثيين، كما رصدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين مقتل أكثر من 150 معتقلاً تحت التعذيب في سجون الميليشيات.

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم