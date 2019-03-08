اليمن.. تحالف قبلي في حجور لمواجهة ميليشيات الحوثي

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أعلنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقاً من غرب مديرية كشر، فيما لا يزال أبناء حجور متمركزين في مواقعهم التي سيطروا عليها مؤخراً في الجبهة الجنوبية.

وأكدت مصادر محلية أن 4 من مشايخ حجور تعاهدوا على قتال الميليشيات حتى النصر أو الموت دونه، وهم كل من أبو مسلم الزعكري وعبده محمد السعيدي ومحمد حمود العمري وعلي حزام فلات.

وأكدت المصادر حصولهم على إجماع القبائل بتنصيبهم قيادات قبلية وميدانية عليهم.

يأتي ذلك فيما حذرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني من جرائم إبادة جماعية وفظائع مروعة ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين في قرى مديرية كشر بمحافظة حجة.

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وأوضح أن ميليشيات الحوثي كثفت من هجماتها على قرى المديرية مستهدفة بالصواريخ الباليستية وبالدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة منازل المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة.

وأضاف أن المعلومات الميدانية تؤكد سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح جراء القصف.

المصدر: – قناة العربية