كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مناورات روسية تركية في البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، اليوم الجمعة، أن سفن أسطول البحر الأسود في روسيا الاتحادية قامت بتدريبات مشتركة مع سفن البحرية التركية.

وقال روليف "قام طاقم مؤلف من سفينتين من قاعدة نوفوروسيسك العسكرية التابعة لأسطول البحر الأسود وسفينة دورية فاسيلي بيتكوف و كاسحة ألغام البحر فالنتين بيكول بتدريبات مشتركة تركية روسية تحت عنوان باسيكس مع طاقم السفن. أكشاي وبورجازادا كاسحة الألغام".

وأشار روليف إلى أنه تم التدريب على المرور بمناطق ملغمة وعبر الاسلاك الشائكة.

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ورست فرقاطة "بورجازادا" وكاسحة الألغام " أكشاي" التركيتين في ميناء نوفوروسيسك الروسي في 6 من الشهر الجاري وذلك ضمن مناورات "الوطن الأزرق 2019" التركية في البحر الأسود.

وكانت سفينتان تابعتان للقوات البحرية التركية — الحراقة " كورفيت" "بورغا زاده" وكاسحة الألغام "أكتشاي" وصلتا ميناء نوفوروسيسك الروسي أول من أمس. وذلك في إطار مشاركتهما في تدريبات تجريها قيادة القوات البحرية التركية تحت عنوان " الوطن الأزرق — 2019".

وقال رئيس قسم إدارة المعلومات بقيادة أسطول البحر الأسود الروسي، المقدم البحري اليكسي رولوف: "قامت أحدث الحراقات التركية "بورغا زاده" وكاسحة الألغام "أكتشاي" بزيارة عمل إلى ميناء نوفوروسيسك. وذلك في إطار مشاركتهما في التدريبات التي تجريها قيادة القوات البحرية التركية تحت عنوان " الوطن الأزرق".