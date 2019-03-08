الشنا: لا توجد دراسات جديدة بخصوص الأمهات العازبات والسبب “تكتم” الجهات المعنية

على خلفية 8 مارس، اليوم العالمي للنساء، قالت عائشة الشنا، رئيسة التضامن النسوي، المعروفة اختصارا بـ”إنصاف” إن الدراسات بخصوص وضعية الأمهات العازبات في المغرب غير متوفرة، والسبب أن هناك تكتما خطيرا بخصوص كشف أرقام الأمهات العازبات في المغرب من طرف الجهات المعنية.

كما أكدت الشنا، في حديثها مع “اليوم 24″، أن “إنصاف” حاولت إنجاز دراسة بخصوص الأمهات العازبات، “إلا أننا فوجئنا بعدم مدنا بالمعلومات من طرف المستشفيات، أو الجهات المختصة”، لافتة الانتباه إلى أن “352 ولادة طفل خارج إطار الزواج، تتم بشكل يومي في المغرب، بحسب دراسة أنجزت حول الموضوع، قبل سنوات”.

إلى ذلك، دعت عائشة الشنا بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساوة والتنمية الاجتماعية، إلى الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، وطالبت بتدريس التربية الجنسية من أجل توعية الناشئة، خصوصا أن القرآن تضمن آيات تطرقت إلى التربية الجنسية”.