«فوربيس».. حكيمي ضمن نجوم «شرق المتوسط» الشباب

اختير الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي دورتموند الألماني لكرة القدم، ضمن لائحة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ويعتبرون الأنجح في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشكلون نموذجا بارزا لمن يتوقون إلى النجاح والثراء.

وجاء في المجلة الاقتصادية الشهيرة أن الاختيار وقع على حكيمي ومجموعة من الشباب النموذجيين في منطقة الشرق الأوسط، للوصول إلى لائحة نهائية عبر التصويت، مشيرة إلى أن هؤلاء يشكلون نخبة تتمثلها الحكومات لتحفيز نظرائهم على المضي قدما في تنمية البلدان الشرق-أوسطية.

وأكدت المجلة أن منطقة الشرق الأوسط تعد الأكثر شبابا في العالم، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الشباب نجحوا في بلدانهم، في حين نجح مواطنون لهم، أو من أصول عربية، في بلدان المهجر، ويعد أشرف حكيمي واحدا منهم، حيث نجح في أن يصبح واحدا من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، بعد هجرة والديه إلى إسبانيا، إذ صار لاعبا لريال مدريد، الذي أعاره لدورتموند.