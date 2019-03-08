صورة تثير الجدل.. تأخرت سيارة الإسعاف يدفع زوجا لنقل زوجته بعربة!

عرفت منطقة سوق السبت التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، أمس الأربعاء، تداول صورة لمواطن نقل زوجته المريضة للمستشفى، عبر عربة مجرورة بحصان.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن أغلب سكان المنطقة يستعملون العربات المجرورة بالحصان، في نقل المرضى بسبب تأخر قدوم سيارات الإسعاف، أو لغيابها بالمرة.
وقد تم تداول الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ندد عدد من النشطاء الفيسبوكين بغياب سيارة الإسعاف لنقل المرضى للمستشفى بالمناطق القروية.
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