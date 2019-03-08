كيفية التغلب على صعوبات نوم الأطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيّنت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، وجوب الاستشارات الطبيّة عندما يعاني الأطفال من اضطرابات متكررة في النوم، مثل عدم الاستغراق فيه ليلاً أو مشكلات مستمرة في الدخول فيه، على الرغم أن عدم نوم الصغار بشكل فوري لا يعتبر من المواضيع المقلقة.

وأشارت الرابطة أنّ حاجة الأطفال فيما دون سن المدرسة تصلّ إلى عشرين دقيقة للدخول بالنوم، بالمقابل تصل حاجة الأطفال في سن المدرسة إلى ثلاثين دقيقة تقريبًا.

ولفت الأطباء الألمان على قدرة الآباء لدعم أطفالهم في الخلود لنوم ليلاً من خلال تحديد ساعات نوم ثابتة للنوم وللاستيقاظ، والحرص على بيئة هادئة تحيط بهم، والابتعاد عن الأصوات الصاخبة والأضواء الساطعة.

وفيما يخصّ الأطفال الأكبر سنًا، فيجب عدم استعمال السرير إلا لنوم، والابتعاد عنه خلال نشاطاتهم اليوميّة مثل مشاهدة التلفاز وحل الوظائف، وبدايةً من عمر الخمس السنوات، يجب منع الطفل من النوم خلال ساعات الظهيرة، وإذا حدث حالات استثنائية فلا يجب أن تستغرق مدة النوم فيها أكثر من نصف ساعة.

‫وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا، فإنه يجب استعمال السرير للنوم فقط، وليس ‫لمشاهدة التلفاز أو أداء الواجبات المنزلية، وبدءا من عمر خمس سنوات يجب ‫منع الطفل من النوم خلال ساعات النهار، وإذا حدث ذلك في حالات استثنائية فيجب ‫ألا تزيد فترة النوم على نصف ساعة، وألا تكون في فترة ما بعد الظهيرة.

