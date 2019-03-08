كفر مندا: اعتقال مشتبهين بإلقاء مفرقعات على منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين (17 و25 عاما) من كفر مندا بشبهة إلقاء مفرقعات على منزل مأهول بالقرية إثر شجار نشب بين عائلتين، الليلة الماضية.
وشهد الشجار بين العائلتين إلقاء مفرقعات على منزل مواطن، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.
ومن المزمع إحالة المشتبهين، اليوم الجمعة، للمحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما، ومن المتوقع تنفيذ اعتقالات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن كفر مندا لا تزال متأثرة بأجواء انتخابات السلطة المحلية الأخيرة التي جرت في 30.10.2018 وفاز بها مؤنس عبد الحليم بفارق 26 صوتا فقط عن منافسه علي خضر زيدان.
ويذكر أن القرية شهدت أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، على خلفية الانتخابات المحلية، وفوز الائتلاف بـ6 أعضاء من أصل 13، وفوز المعارضة بـ7 أعضاء في المجلس المحلي، ما يستدعي إلى مد جسور التفاهم والتعاون بين الطرفين، واتخاذ مواقف مسؤولة لإنهاء الخلاف والشجارات المؤسفة قبل تفاقم الأوضاع.
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