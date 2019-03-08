تقارير: مورينيو بديلا لسولاري في تدريب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس فريق ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، قرر تأجيل فكرة رحيل المدرب الأرجنتيني، سانتياغو سولاري، إلى ما بعد مباراة بلد الوليد، المقرر خوضها الأحد القادم، ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا"، فإن بيريز قرر الانتظار إلى ما بعد مباراة بلد الوليد، للكشف عن قراره المنتظر بتعيين مدرب جديد للميرنغي خلفًا لسولاري، الذي فقد ثقة إدارة وجماهير حامل لقب دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد الخسارة الكارثية (1-4) على أرضه ووسط جماهيره أمام أياكس.

ويعيش ريال مدريد، واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعد الإقصاء من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط، وأصبح القتال على الليغا شبه مستحيل.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت مؤخرًا إلى أن الإدارة تنوي إقالة سولاري وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلًا منه.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة، بعد خوض 26 جولة.