تقارير: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم مارسيلو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق مع النجم البرازيلي، مارسيلو، للتعاقد معه من ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.
وسينضم مارسيلو، الذي يرتدي قميص الميرينغي منذ 2007، إلى صفوف السيدة العجوز اعتبارا من تموز/يوليو المقبل، براتب 12 مليون يورو في الموسم الواحد، بحسب صحيفة (لا ستامبا) المحلية.
وأصبح وضع مارسيلو مع الفريق الإسباني، غير واضح المعالم، ولم يلعب منذ أربع مباريات تحت إمرة المدرب، سانتياغو سولاري، ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.
وساهم اللاعب البرازيلي، في تحقيق الريال للقب دوري الأبطال، أربع مرات، والدوري الإسباني، أربع مرات أيضًا، فضلا عن بطولات أخرى.
وفي حال إتمام الصفقة، سيلحق مارسيلو بزميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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