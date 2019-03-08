الفايننشال تايمز: السياسات التي تغضب سنة سوريا والعراق مازالت قائمة

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "الفايننشال تايمز"، تقريرا تقول فيه إن "الخلافة انتهت لكن شبح التنظيم لا يزال حيا".

وتقول الصحيفة إنه بعد "وحشية تنظيم داعش المبني على الذبح والاستعباد، الذي يرفضه غالبية المسلمون في العالم، لا تزال السياسات والممارسات التي تغضب المسلمين السنة في سوريا والعراق قائمة"، مشيرة الى أن "هذه المآسي هي التي تغذي تنظيم داعش".

وتضيف أن "عناصر تنظيم داعش انسحبوا لشن ضربات إرهابية أو نقل عملياتهم إلى بلدانهم الأصلية. وسكان باريس وبروكسل ونيس وبرلين ولندن ومانشستر وإسطنبول وأنقرة لا يحتاجون من يذكرهم بالفظائع التي ارتكبها التنظيم".



وترى الصحيفة أن "الدول الغربية والمجاورة لسوريا هونت من تأثير تنظيم داعش في اضطراب النظام العالمي. فتهديد العنف المسلح تضاف إليه مأساة موجات اللاجئين المتوجهين إلى أوروبا في 2015-2016، التي غذت بذور الشعبوية في أوروبا".

كما تناولت الصحيفة "قرار ترامب سحب ألفين من القوات الأمريكية الخاصة المنتشرة في الشمال الشرقي لسوريا إلى جانب قوات فرنسية وبريطانية، لدعم مليشيا كردية ضد تنظيم داعش".

وتعتقد الفايننشال تايمز أن هذه الخطوة "زرعت بذور الخراب"، مبينة أن "تركيا التي تدعم الغالبية السنية ضد نظام بشار الأسد غاضبة من حلفائها في الناتو وهم يدعمون بقيادة الولايات المتحدة المليشيا الكردية في سوريا المرتبطين بالأكراد المتمردين عليها".

Advertisements

وتهدد أنقرة باجتياح شمال شرقي سوريا لدحر الأكراد الذين ستتخلى عنهم الولايات المتحدة.

كما أن التحالف البراغماتي بين تركيا من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى بدأ يضعف. فقد أوقفت روسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي هجوما لقوات بشار الأسد على إدلب، آخر معاقل المعارضة المسلحة شمال غربي سوريا مقابل أن تمنع تركيا دخول عشرات الآلاف من المتطرفين الإسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة، ولكنهم واصلوا التسلل، بحسب الصحيفة.

وتذكر الصحيفة أن الهجوم على إدلب، يهدد حياة 2.5 مليون مدني فيها، ولابد أن مأساة أخرى هناك ستفجر غضب المسلمين السنة عبر العالم.