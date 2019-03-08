سيؤول تعين وزيرا جديدا للوحدة بين الكوريتين

قال مكتب مون جيه-إن، رئيس كوريا الجنوبية، إنه تم تعيين كيم يون تشول وزيرا جديدا للوحدة بين الكوريتين.



وسيحل تشول الذي يحظى بثقة مون منذ فترة طويلة محل تشو ميونج جيون الذي لعب دورا كبيرا في الانفراجة مع كوريا الشمالية العام الماضي.

وأكد مسؤولون أن تعيين كيم يون تشول وهو مؤيد قوي للمصالحة الكورية ربما يسهم بشكل أكبر في تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

ويقول بعض المحللين إن التعيين قد يشير أيضا إلى خلافات عميقة داخل حكومة مون ويزيد المخاوف الأمريكية من أن الجنوب ربما يتحرك بسرعة كبيرة للغاية مع الشمال.

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ويبلغ كيم من العمر 55 عاما، وهو أستاذ للدراسات الكورية الشمالية ويتولى رئاسة معهد كوريا للوحدة الوطنية الذي تديره الدولة منذ أبريل/نيسان الماضي.





ويأتي تعيين كيم في إطار أكبر تعديل وزاري لمون منذ توليه السلطة في عام 2017 وشمل تعيين وزراء جدد للداخلية والأراضي والنقل والثقافة والرياضة والمحيطات والمصائد والعلوم والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين، في الفترة الأخيرة منذ تولي مون جيه السلطة، انفراجة كبيرة أسفرت عن عدة لقاءات بين زعيمي البلدين على النقاط الحدودية، بالإضافة إلى توقف بيونج يانج عن إجراء التجارب النووية، وإلغاء سيؤول بعض التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.