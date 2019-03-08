بسبب الفيضانات.. مقتل 40 شخصا بجنوب أفغانستان

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فيضانات أفغانستان
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت جنوب أفغانستان الأسبوع الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 40 شخصا، إذ أوضح المكتب الأممي في بيان نقلته شبكة «يورونيوز» الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه وفقا للتقديرات الحكومية، فان الفيضانات دمرت 1300 منزل، وألحقت أضرارا بنحو 2500 آخرين في 9 أقاليم؛ ما خلف الآلاف دون مأوى أو طعام أو ملبس، مضيفًا أن مئات المواطنين إما أصيبوا أو فقدوا، كما أثرت الفيضانات على ما لا يقل عن 15300 شخص في إقليم قندهار وحده، الذي يعد الأكثر تضررا.
وقال مكتب الأمم المتحدة، الذي ينسق جهود المساعدات الإنسانية في أفغانستان، السبت الماضي، إنه تم إجلاء الأسر المتضررة من الفيضانات والسيول إلى مناطق آمنة في مدينة قندهار والمقاطعات الست مثل المدارس والمساجد والمباني الحكومية، لافتًا إلى أنه تم فقدان عشرات الأشخاص بينهم أطفال في مقاطعات أرجنداب ودامان
وقال مكتب الأمم المتحدة، الذي ينسق جهود المساعدات الإنسانية في أفغانستان، السبت الماضي، إنه تم إجلاء الأسر المتضررة من الفيضانات والسيول إلى مناطق آمنة في مدينة قندهار والمقاطعات الست مثل المدارس والمساجد والمباني الحكومية، لافتًا إلى أنه تم فقدان عشرات الأشخاص بينهم أطفال في مقاطعات أرجنداب ودامان وسبين بولداك وداند.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة، أن عددا كبيرا من أفراد الأسر البدوية، نحو 500 شخص، ما زالوا محاصرين على ضفة نهر وفي حاجة ماسة لدعم جوي لإنقاذهم، وفقًا لسبوتنيك.
وقال مسؤول رفيع بجهاز إدارة الكوارث الطبيعية في كابول، إن سلاسل الجبال الوعرة وتساقط الثلوج بغزارة وعدم وجود طرق كلها عوامل عرقلت عمليات الإنقاذ وحالت دون إرسال مساعدات فورية.
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