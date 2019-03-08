مقتل فتاة يمنية برصاص قناص حوثي جنوبي تعز

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قالت مصادر يمنية، إن فتاة قتلت أمس الخميس بنيران قناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في مديرية صبر الموادم جنوبي محافظة تعز.

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وذكرت مصادر محلية، أن قناص حوثي استهدف الفتاة اليمنية فاطمة عبدالله أحمد ناجي (16 عاماً)، في منطقة العريش شرقي مديرية صبر الموادم في تعز، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت” أمس الخميس.

أوضحت المصادر، أن الفتاة فارقت الحياة على الفور قبل أن يتمكن الأهالي من إسعافها.

يأتي هذا بعد يومين من مقتل الطفل اليمني مهدي سعيد سرحان برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية في المنقطة ذاتها.