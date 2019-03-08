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مصرع 25 مهاجرًا في حادث سير بالمكسيك

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الان تتابع مصرع 25 مهاجرًا في حادث سير بالمكسيك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توستلا غوتييرز - الخليج 365:

لقي 25 مهاجرًا على الأقل مصرعهم من أمريكا الوسطى وجرح 29 آخرون اليوم إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم على طريق سريع جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا.

وأوضحت نيابة ولاية شياباس المكسيكية أن الحادث وقع عند الساعة العاشرة (00,00 ت غ) على بعد خمسة كيلومترات عن مدينة فرانسيسكو سارابيا في ولاية شياباس, مبينة أن المهاجرون يقطعون آلاف الكيلومترات على أمل الوصول إلى الأراضي الأمريكية عبر المكسيك وطلب اللجوء.

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