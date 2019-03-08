رافعات سعودية تنهي أزمة ميناء سقطرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سقطرى

وصلت إلى ميناء سقطرى رافعات نقل البضائع المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي سيتم تركيبها في ميناء المحافظة لحل مشكلة تأخر تفريغ السفن من البضائع في الميناء.

وأشاد محافظ سقطرى رمزي محروس بالدعم السعودي للمحافظة، حيث تم افتتاح أول مكتب لإعمار اليمن في سقطرى، وقال «تأتي المساعدات كدفعة أخرى بعد ما تم تدشينه سابقا في مجالات عدة، منها: الصحة والتربية والكهرباء والمياه والثروة السمكية والميناء». وتفقد المحافظ سير أعمال الصيانة للأجزاء المتضررة للميناء جراء الأعاصير التي ضربت الجزيرة أخيرا.

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وأعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام «مسام»، انتزاع 1,274 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال الأسبوع الرابع من فبراير الماضي.

وأوضح المشروع في بيان أنه تمكن من نزع 22 لغما مضادا للأفراد و581 لغما مضادا للدبابات، و654 ذخيرة غير متفجرة و17 عبوة ناسفة.

وذكر البيان أن ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 46,130 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.