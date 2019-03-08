قبائل حجور للحوثيين: لا ترهبنا صواريخكم.. وسنثبت كذبكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، حجة، عدن، سقطرى

نفذت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أمس سابع عملية إنزال جوي لإسناد قبائل حجور المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي، والتي تخوض مواجهات عنيفة مع الانقلابيين في مديرية كشر بمحافظة حجة غرب اليمن.

وأكدت مصادر يمنية محلية أن عملية الإنزال، التي تعد السابعة للتحالف العربي خلال الأشهر القليلة الماضية، تشمل ذخائر وأسلحة ومواد طبية وغذاء ومواد إيواء للسكان الذين تضررت منازلهم نتيجة القصف العنيف الذي تشنه الميليشيات على قرى المنطقة.

وتأتي هذه العملية وسط معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في منطقة العبيسة شرق كشر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، من بينهم القيادي الميداني الحوثي نجيب الغولي، و30 مسلحا حوثيا في غارات مركزة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات للانقلابيين، قادمة من عمران إلى جبهة حجور في محافظة حجة.

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وشن المتمردون الحوثيون قصفا مكثفا بمختلف أنواع الأسلحة على القرى السكنية، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين من النساء والأطفال. وأشارمصدر إلى أن الميليشيات الحوثية تستميت في السيطرة على بلاد بني النشمة التي ما زالت صامدة.

من جهتها، أصدرت قيادة قبائل حجور بيانا أشادت فيه بالدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة السعودية، وأكدت موقفها الثابت والرافض للعدوان الحوثي البربري، وأن ما تروج له الميليشيات لهذا الصلف والبغي والضلال والكذب محض افتراء ينافيه ويناقضه ارتكابها مختلف الجرائم بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها استخدام الصواريخ وما تفرضه الميليشيات من حصار جائر على المديرية من الاتجاهات الأربعة ومنع الغذاء والدواء.

من جهته أكد عضو الفريق الحكومي التفاوضي، العميد عسكر زعيل، أن الجانب الحكومي ملتزم حتى اللحظة بكل إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة.

وكشف تقرير حديث للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن نزوح 4760 أسرة من سكان مديريتي كشر وأفلح الشام، بسبب القصف العشوائي والحصار المطبق الذي فرضته الميليشيات.

مشاهدات يمنية