بالمستندات| مذكرة إقالة مدير معهد القلب: رفض المثول للتحقيق في تأخير قوائم الانتظار

كتب: محمد مجدي ومريم الخطري

حصلت "الوطن" على نص مذكرة الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، التي تقدم بها للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن مخالفات معهد القلب القومي، والتوصية بإلغاء القرار رقم 753 لسنة 2018، بتجديد تكليف الدكتور جمال شعبان، مدير المعهد السابق، مع تكليف الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية قائما بتسيير أعمال الإدارة المعهد لمدة 3 أشهر، وأشرت الوزيرة بالموافقة في نفس يوم رفع المذكرة والذي وافق الأربعاء الماضي.

وقال "القاصد" في مذكرته للوزيرة، إن...