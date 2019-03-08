كتب إيمان على – محمد صبحي
شملت الخطط الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية العمل على استقطاب أطفال المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، لتأسيسهم على الفكر العقلى المتطرف، والتى سعت قبل ثورة 30 يونيو إلى تنفيذها حتى ينضموا إلى قواعدها وتحولهم بالتدريج إلى إرهابيين.
فالجماعات المتطرفة اعتمدت فى منهجها على أن استقطاب وجذب الطفل هو وسيلة سهلة لاستقطاب جند مهم من أجنادهم ويتم استغلاله فى تنفيذ مخططاتهم بسهولة، خاصة أنهم يسهل عدم المراقبة الدقيقة عليهم، وأن يكون قاعدة صد أى هجوم عليها، وشملت مرحلة المراهقة من 10 إلى 17 سنة، والتى تملك قدرة على بناء...
كانت هذه تفاصيل خبر خطة الإخوان لتفخيخ عقول أطفالنا.. كيف حاولت الإرهابية سرقة شباب مصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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