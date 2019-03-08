الحكومة الفنزويلية تصادق على أمر طرد السفير الألماني

صادقت الحكومة الفنزويلية على أمر طرد السفير الألماني في كراكاس، رافضة بذلك طلب الإتحاد الأوروبي "إعادة النظر" في قرارها. وأكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن "الدبلوماسي الألماني دانيال كرينر اعتبر "شخصا غير مرغوب فيه يموجب معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية".

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