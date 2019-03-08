البيت الابيض يكلّف البنتاغون تحديد منشآت لإيواء خمسة آلاف طفل من المهاجرين

طلبت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إيجاد منشآت عسكريّة قادرة على استقبال خمسة آلاف طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم، وفق ما أعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس.

وكشف ديفيس أنّ البنتاغون "سيحدّد الأماكن المحتملة" لاستيعاب هؤلاء الأطفال، مضيفًا أنّ هذا الطلب قدّمته وزارة الصحة الثلاثاء. واستنادًا إلى آخر إحصاءات وزارة الأمن الداخلي، تم توقيف 6825 طفلاً غير مصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في شباط، مقارنة بـ 4968 في تشرين الأول الفائت.