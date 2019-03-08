اشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة، في بيان الى انه "بعد تكاثر عمليات سرقة السيارات وبخاصة نوع "هيونداي توكسون" ولا سيما من محافظتي البقاع وجبل لبنان. وبتاريخ 7/3/2019 وفي بلدة بريتال، ونتيجة لعمليات الرصد الدقيقة، داهمت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، وكر أحد أخطر المطلوبين للقضاء، ويدعى: م. ي. (مواليد عام 1989، لبناني) المقلب "حسن الشايب" وضبطت بحوزته سلاح حربي مع /10/ مماشط مختلفة، ومسدس مع /3/ مماشط و/52/ طلقة، /4/ أجهزة خلوية، وجهاز لاسلكي عدد/2/ يستخدمهما للتنسيق مع المطلوبين في المنطقة ومبلغ مالي".
وذكرت انه "بالتحقيق معه، اعترف بترأسه عصابة لسرقة السيارات، وإقدامه على أكثر من /50/ عملية لسيارات نوع هيونداي. وهو مطلوب للقضاء بموجب أكثر من /22/ مذكرة قضائية بجرائم: مخدرات، سلب، تأليف عصابة سرقة، مقاومة رجال السلطة، إطلاق نار. وقد تبين انه يستخدم اثناء تنقلاته، هوية شقيقه المتوفي لإخفاء هويته. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف الرأس المدبر للعديد من عمليات سرقة السيارات وأخطر المطلوبين في بريتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.