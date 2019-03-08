توقيف الرأس المدبر للعديد من عمليات سرقة السيارات وأخطر المطلوبين في بريتال

اشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة، في بيان الى انه "بعد تكاثر عمليات سرقة السيارات وبخاصة نوع "هيونداي توكسون" ولا سيما من محافظتي البقاع وجبل لبنان. وبتاريخ 7/3/2019 وفي بلدة بريتال، ونتيجة لعمليات الرصد الدقيقة، داهمت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، وكر أحد أخطر المطلوبين للقضاء، ويدعى: م. ي. (مواليد عام 1989، لبناني) المقلب "حسن الشايب" وضبطت بحوزته سلاح حربي مع /10/ مماشط مختلفة، ومسدس مع /3/ مماشط و/52/ طلقة، /4/ أجهزة خلوية، وجهاز لاسلكي عدد/2/ يستخدمهما للتنسيق مع المطلوبين في المنطقة ومبلغ مالي".

وذكرت انه "بالتحقيق معه، اعترف بترأسه عصابة لسرقة السيارات، وإقدامه على أكثر من /50/ عملية لسيارات نوع هيونداي. وهو مطلوب للقضاء بموجب أكثر من /22/ مذكرة قضائية بجرائم: مخدرات، سلب، تأليف عصابة سرقة، مقاومة رجال السلطة، إطلاق نار. وقد تبين انه يستخدم اثناء تنقلاته، هوية شقيقه المتوفي لإخفاء هويته. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".