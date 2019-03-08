درغام: لا يمكن أن يكون لدينا حكومة منتجة دون تأمين الكهرباء

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "ملف الكهرباء ليس مؤجلا وخلال شهر ستقدم وزيرة الطاقة مشروعا في هذا الاطار"، معتبرا انه "لا يمكن أن يكون لدينا حكومة منتجة وفعالة دون تأمين الكهرباء للمواطنين".

وراى درغام ان "هناك "نفس" جديد في البلاد لم نعتده من قبل بخصوص محاربة الفساد والمساءلة داخل مجلس النواب وسنصل الى نتائج جدية وجيدة في هذا الاتجاه".