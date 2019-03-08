- 1/2
- 2/2
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "ملف الكهرباء ليس مؤجلا وخلال شهر ستقدم وزيرة الطاقة مشروعا في هذا الاطار"، معتبرا انه "لا يمكن أن يكون لدينا حكومة منتجة وفعالة دون تأمين الكهرباء للمواطنين".
وراى درغام ان "هناك "نفس" جديد في البلاد لم نعتده من قبل بخصوص محاربة الفساد والمساءلة داخل مجلس النواب وسنصل الى نتائج جدية وجيدة في هذا الاتجاه".
كانت هذه تفاصيل خبر درغام: لا يمكن أن يكون لدينا حكومة منتجة دون تأمين الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.