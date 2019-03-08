هنأ النائب فريد البستاني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي المرأة اللبنانية، وقال: "كل الدعم لها في مسيرتها النضالية للحصول على كامل حقوقها المدنية والسياسية".

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كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: كل الدعم للمرأة في مسيرتها النضالية للحصول على كامل حقوقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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