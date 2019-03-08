عبدالله: الفساد هو نتاج النظام الطائفي الزبائني ولا إصلاح حقيقي في ظل هذا النظام

أشار النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "كلام عالي النبرة عن محاربة الفساد، تهديدات بالمحاسبة، مؤتمرات صحافية، تشكيل هيئات، تنشيط الأجهزة المعنية، وعود للمواطنين بضبط التجاوزات والإجرام المالي. ستحبط الناس لاحقا من عدم القدرة على التنفيذ. الفساد هو نتاج النظام الطائفي الزبائني، ولا إصلاح حقيقي في ظل هذا النظام".

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