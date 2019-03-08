"المسألة ليست درجات وامتحانات".. وزير التعليم يدعو لزيارة موقع المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاطلاع على مؤشر المعرفة العالمي لمعرفة ترتيب مصر مقارنة بالدول الأخرى.

وتساءل شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لماذا نطور التعليم المصري؟" مجيبًا بأن المسألة ليست فردية.

وأضاف وزير التعليم: "يمكنكم بزيارة موقع المعرفة أن تدرسوا كيفية التقييم ولعله خير دليل على حاجتنا لتطوير التعليم والإسراع في اللحاق بالأمم، المسألة ليست فردية ولكنه مستقبل أمة بأسرها وكذلك المسألة ليست درجات وامتحانات وشهادات ولكنها مهارات وقدرات وتنافسية".

وجاء نص تدوينة الدكتور طارق شوقي كالتالي: "دعوة لمن يريد الاطلاع على مؤشر المعرفة العالمي وموقع مصر "المعرفي" في العالم وموقعنا في كل صغيرة وكبيرة في مناحي المعرفة بالمقارنة بالدول الأخرى في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.

ترتيب مصر ٩٩/١٣٤ بشكل عام أما في التعليم قبل الجامعي فهو ١١٠/١٣٤.

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يمكنكم بزيارة هذا الموقع أن تدرسوا كيفية التقييم ولعله خير دليل على حاجتنا لتطوير التعليم والإسراع في اللحاق بالأمم، المسألة ليست فردية ولكنه مستقبل أمة بأسرها وكذلك المسألة ليست درجات وإمتحانات وشهادات ولكنها مهارات وقدرات وتنافسية.

نظل نتجادل حول "امتحانات ودرجات" لم تساعدنا كأفراد في الهروب من البطالة ولا ساعدتنا كدولة في النهوض بين الأمم، ادعوكم للتأمل بعمق في التقرير المرفق وأن تدرسوا كيف فعلت الدول الأخرى من حولنا.

نجاح المشروعات الكبرى لتطوير التعليم سينعكس على هذه المؤشرات في السنوات القادمة إن شاء الله.

ليتنا نؤمن بضرورة التغيير وضرورة أن نسلك مسلكاً علمياً وأن نرى الصالح العام قبل الصالح الشخصي، فلنفعل الخير لمصر ولأبنائنا والله الموفق.