بقرار الوزير.. 5 فئات تحذفها التموين من البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

انتهت وزارة التموين من المرحلة الأولى لضبط منظومة الدعم، ووضعت 5 معايير لحذف غير المستحقين من الدعم.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السبت 23 فبراير، وضع أسس ومحددات لضبط منظومة الدعم السلعي والخبز، التي يجرى عليها تحديد من يستحق الدعم والتواجد في قاعدة البيانات ومن غير المستحق للدعم وفقا لمؤشرات الإنفاق ومعدلات الاستهلاك.

وقال وزير التموين - خلال مؤتمر صحفي، إن وزارته انتهت من المرحلة الأولى لضبط منظومة الدعم، لافتًا إلى أن المحددات خمسة لحذف غير المستحقين للدعم وهى:

وشملت المعايير، 5 فئات، جرى تحديدها، وفقًا لقرار الوزير، كالتالي:

1- أن يزيد استهلاك الكهرباء على ألف كيلووات شهريًا.

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2- أن يزيد استهلاك الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا.

3- التحاق الأبناء بالمدارس الأجنبية، شريطة أن تتجاوز المصاريف حد الـ30 ألف جنيه للطفل الواحد.

4- أن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعد.

5- الوظائف العليا بدءًا من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء والمحافظين.

وتدرس وزارة التموين الاستعانة بمعيار الحيازة لمن يمتلك فوق الـ10 أفدنة، وفق تصريحات وزير التموين الكتور علي المصيلحي في مؤتمر صحفي في الـ 23 من فبراير الماضي، وقد تشمل المرحلة القادمة استبعاد أعضاء مجلس النواب، وفق تصريحات للدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أمس خلال برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد".