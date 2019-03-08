واشنطن تعتقد أن اتفاقا مع كوريا الشمالية سيكون بالإمكان بحلول 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعربت الحكومة الأمريكية عن اعتقادها بأنه لا يزال من الممكن إبرام اتفاق حول نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بحلول نهاية فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى عام 2020، رغم فشل القمة التي جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن هذا هو الإطار الزمني الذي يعمل المسؤولون بناء عليه.

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي: "لسنا على نفس المسافة التي كنا نريدها، لكننا نحرز تقدما."

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وانتهى اجتماع ترامب الثاني مع كيم دون إعلان نهائي. وانقسم الجانبان حول القضية الأساسية حول كيفية تخلص كوريا الشمالية من أسلحتها النووية وما يجب أن تحصل عليه في المقابل.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تقارير تقول إن منشأة إطلاق صاروخي في كوريا الشمالية يبدو أنها تعمل مجددا، بناء على صور لأقمار اصطناعية، صدرت هذا الأسبوع. وتشير الصور إلى عملية إعادة بناء سريعة لموقع صواريخ بعيدة المدى في سوهاي.

وحسب مسؤول الخارجية الأمريكية، فإن هذه المنشأة ليست ضرورية للبرنامج النووي للبلاد. وأضاف أنه من المعتقد أن تلك الأنشطة بدأت قبل القمة وليست ردا على الاجتماع.

ولم تتضح دوافع كوريا الشمالية من وراء إعادة بدء النشاط في ذلك الموقع.